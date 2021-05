Bocci: “Commisso non ha ben capito la profondità della crisi della Fiorentina. Gattuso? E’ il favorito ma accordo ancora non chiuso”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha detto la sua sul post parole di Commisso e sulle prospettive: “Bisogna cercare di guardare avanti altrimenti si entra in un ginepraio da cui non si esce più, cerchiamo di farlo almeno noi con più senso di responsabilità. Le prospettive di conferma di Iachini? L’anno scorso le prime 7 giornate di Iachini non è che siano state tutte rose e fiori, una delle cose che mi ha più sorpreso della conferenza di Commisso è quando ha detto che si è fatto condizionare e deve sicuramente evitarlo. Io credo che un discreto contributo l’abbia dato Prandelli perché ha dato un’organizzazione e ha lanciato Vlahovic. Iachini è stato bravo a condurre la nave in porto, se ha raccontato del possibile rinnovo vuol dire che è successo. Mi pare di capire che il presidente non abbia ben capito la profondità della crisi viola. Gattuso? Era pronto a firmare il rinnovo con il Napoli ma è il club che ha scelto una cosa diversa. Per cui la discriminante non è la Champions. Poi non sarei troppo sorpreso se arrivasse un altro tecnico, anche perché l’accordo potrebbe esserci ma ancora non è chiuso. Conferenza di Commisso rischiosa? Non per forza, potrebbe influire su un allenatore che valuta tutti gli aspetti a 360 gradi”.