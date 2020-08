Bocci: “E’ difficile ipotizzare un futuro in viola di Thiago Silva: la trattativa è molto difficile. Chiesa..”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato le voci di mercato che legano due giocatori alla Fiorentina: il primo è il finalista di Champions League Thiago Silva, il secondo è Federico Chiesa, da sempre al centro del mercato in uscita. Queste le sue parole: “Non credo che al momento sia facilmente ipotizzabile cosa farà Thiago Silva nella prossima stagione. Purtroppo per noi, il cammino in Champions del Paris Saint Germain non aiuta affatto la Fiorentina in sede di mercato. L’exploit dei francesi in Europa infatti ha riacceso i riflettori su di lui e adesso molti top club europei sono pronti a presentargli un’offerta. Quando ci si trova davanti alla concorrenza di squadre come il Chelsea diventa veramente difficile riuscire a farla franca, per come la vedo io al momento il brasiliano resta ancora tra i migliori 5 difensori d’Europa. Anche se è nella fase finale della carriera, credo che possa ancora dare il suo contributo in un campionato come quello italiano. Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? Ho notato che no è stato scelto tra i giocatori testimonial per la nuova maglia. La sua assenza credo sia l’ennesimo segnale che Federico quest’estate potrebbe davvero andarsene, la situazione ormai è chiara da un po’ di tempo. Quello che spero è solo di non perdere sia lui che Milenkovic”

