Bocci: “Fiorentina in crisi psicologica. Quelli che dovrebbero essere i leader sono spesso i peggiori”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando delle problematiche della Fiorentina: “È una squadra in crisi psicologica più che tecnica. La questione è complessa. Ho visto una Fiorentina in buona condizione con buone trame per venticinque minuti poi col gol, con romagnoli tutto solo, è finito tutto.

E ancora: “Per uscire dalla crisi servirebbero i leader. Ma mancano. Ribery gioca male, è in difficoltà. Callejon ha qualche giustificazione in più ma sta mancando. Pezzella non è mai al 100%, oggi i giocatori migliori della Fiorentina sono i quattro peggiori in campo, tra cui Castrovilli. La Fiorentina non crea grandi pericoli, non pensate sia facile segnare con solo 1/2 palle a match”