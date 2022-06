Bocci: “Il silenzio della Fiorentina su Italiano e Torreira ha provocato un senso di precarietà. Questa volontà di nascondere tutto non fa bene a nessuno”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato della Fiorentina: “A me Pinamonti piacerebbe, anche se con le cifre che costa rappresenta una bella scommessa. Milik in Italia ha già fatto bene, ma bisogna capire come sta dal punto di vista fisico”.

E poi ha aggiunto: “Italiano? Sono abbastanza perplesso sulla gestione della situazione da parte della società. Il non comunicare niente ai giornalisti e ai tifosi, sia sul mister che su Torreira, ha provocato un senso di precarietà annacquando un po’ il risultato sportivo della squadra. Tutto questo nascondere è un’arma a doppio taglio che secondo me non fa bene a nessuno”.