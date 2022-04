Bocci: “Il Venezia sarà arrabbiato, ma il divario con la Fiorentina è enorme. Mi aspetto di più da gente come Quarta”

Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato a Radio Bruno il momento di forma della Fiorentina, anche in vista della partita di domani contro il Venezia: “I complimenti in questo momento possono essere un rischio per la squadra viola. Il Venezia sarà molto arrabbiato, ma la differenza tra le due rose è enorme. La squadra mi pare matura, spero che quello che Italiano ha detto in conferenza lo abbia detto anche ai ragazzi. Non dubito dell’allenatore viola, ma n campo non ci va lui”

E ancora: “Userei sia Piatek che Cabral nei prossimi impegni. Il brasiliano non può giocare 4 volte in 11 giorni. 11 uomini non bastano, mi aspetto di più da giocatori come Martinez Quarta“.