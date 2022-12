Bocci: “Jovic e Cabral non mi convincono, così come altre due attaccanti. Amrabat? Sul podio dei migliori giocatori al Mondiale”

Alessandro Bocci, inviato in Qatar per il Corriere della Sera, ha commentato a Radio Bruno la gara di Amrabat contro la Spagna e i temi del mercato viola:

“Se il Marocco è riuscito in quella partita, grande merito va ad Amrabat: uno dei migliori tre giocatori dell’intero Mondiale. Se torna in questa forma, darà un grande aiuto alla Fiorentina. Nel Marocco è un leader, mentre nella Fiorentina è stato spesso messo in discussione, spero che adesso possa giocare con la sicurezza che sta mostrando”.

E sul mercato: “Non mi convincono né Jovic né Cabral. Credo inoltre che ci sia bisogno di un quarto difensore centrale, perché Ranieri è adattato, e forse anche di un esterno d’attacco viste le situazioni di Sottil e Gonzalez“.