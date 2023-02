Bocci: “Juventus tragica contro il Monza, poi ripresa. Chiesa è maggiormente legato alla Fiorentina”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato di Juventus-Fiorentina, con particolare riferimento ai due ex viola Chiesa e Vlahovic, a Radio Bruno Toscana: “Io non credo che il serbo abbia mai provato rimorso per la scelta fatta. Da apprezzare, tuttavia, l’aver festeggiato l’Europa con i compagni da avversario. Chiesa? Lui, sicuramente, è maggiormente legato a Firenze ma per motivi diversi, più geografici”.

Sulla Juventus: “I bianconeri hanno toccato un fondo, contro il Monza: ho visto una squadra tragica. Questo è servito per dare la scossa e riaccendere la voglia di risalire la classifica“.