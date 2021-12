Bocci: “La Fiorentina fa bene a lamentarsi, ma questa è una battaglia che Commisso non può vincere. Il sistema è questo”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci si è soffermato sul comunicato mattutino della Fiorentina (LEGGI QUI) nel corso dell’intervento a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “La nota della società viola è un chiaro riferimento a Juventus e Inter, anche senza nominarle direttamente. Quanto fatto in Italia negli ultimi anni non è affatto giusto, anche se va detto che non sono state infrante regole. La Lega ha sempre permesse deroghe e rateizzazioni su determinati pagamenti”.

Continua così Bocci: “La Fiorentina fa bene a lamentarsi e a chiedere norme certe, visto che tra pochi giorni comincerà una nuova sessione di mercato. Penso però che non sia una battaglia che Commisso possa vincere. Questo è il sistema, non credo che cambierà. Società come Atalanta e Napoli dovrebbero uscire allo scoperto e sostenere la Fiorentina, ma dentro il palazzo le alleanze ci sono e questa è una cosa strana”.