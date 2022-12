Bocci: “La Fiorentina non può affrontare la seconda parte con due scommesse davanti. Se Cabral non si sveglia…”

A Radio Bruno il commento da parte del giornalista Alessandro Bocci relativamente a Cabral e alle prospettive offensive della Fiorentina:

“Mi aspetto dei segnali da Cabral, perché su di lui bisogna prendere una decisione. E’ qui da un anno, se non dovesse funzionare penso che con due centravanti-scommessa sia pericoloso affrontare la seconda parte della stagione. La Fiorentina ha un attaccante che è un’incognita e uno che non lo è neanche più, se Cabral non si sveglia occorre cambiare strada.

C’è anche la Coppa Italia poi da gennaio, una cosa che l’anno scorso con la semifinale, abbinata al settimo posto ha dato un senso alla stagione”.