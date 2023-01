Bocci: “Le intenzioni del Monza mi paiono chiare, sta alla Fiorentina non diventarne rivale. Mercato? La rosa è incompleta”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato del Monza e di alcune dinamiche del mercato viola:

“Rischia di essere una concorrente, mi auguro che la Fiorentina faccia un salto verso l’alto, verso l’Europa. Il Monza ancora dovrebbe fare dei passi sulla carta però le mosse di Galliani e Berlusconi mi sembrano chiare, se andrà a prendere Brekalo pagandolo 2 milioni di euro… poi so che vuole Lazovic. Tocca alla Fiorentina non essere rivale del Monza, facendo progressi ogni anno e invogliando giocatori importanti a venire a Firenze.

Per me la rosa resta incompleta, un esterno lo prenderei però mi domando anch’io quali tempi abbiano Gonzalez e Sottil. Credo di aver capito che l’argentino sia quasi pronto. Avere 5 esterni è già tanto, averne 6 sarebbe tantissimo. E’ vero che la Fiorentina può migliorare esponenzialmente con il rientro degli infortunati, spero che abbiano risolto la questione centravanti. Tra Jovic e Cabral non c’è la sufficiente forza d’urto, un attaccante bisognerebbe prenderlo. A sentire Italiano mi sembra che sia soddisfatto, va visto se lo è davvero.

I portieri? Mi ha sorpreso un po’ la mancata convocazione di Gollini perché o è a un passo dalla cessione perché non è che stanno fuori tutti quelli in odore di mercato. Se troveranno una soluzione se ne andrà. Martinelli è un ragazzo del 2006, io sono per i giovani ma detto questo il portiere è un ruolo delicato. Se Terracciano si fa male, si rischia di buttare proprio la stagione”.