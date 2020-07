Bocci: “Lo stadio deve restare il Franchi, perché al primo posto c’è Firenze, al secondo la Fiorentina e al terzo Commisso. Palazzo Vecchio ha avuto dieci anni per pensare alla ristrutturazione e invece…”

Il coordinatore del centrodestra fiorentino, Ubaldo Bocci, polemizza con l’amministrazione comunale sulla questione stadio della Fiorentina. A La Nazione Bocci dichiara: “Il bando Mercafir non stava né in cielo né in terra e mi pare che sullo stadio si cambi idea a ogni piè sospinto. Manca una visione. Sono tutte chiacchiere. Lo stadio deve restare il Franchi. Perché al primo posto c’è Firenze, al secondo la Fiorentina e al terzo Commisso…Hanno avuto almeno dieci anni di tempo per pensare a una ristrutturazione seria e efficace dello stadio. Ma al momento la sovrintendenza ha visto un solo progetto e sul tavolo non ce lo ha messo Palazzo Vecchio“.

