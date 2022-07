Bocci: “Milenkovic va ringraziato per come si è comportato la scorsa estate. Le squadre che lo tentano sono sempre le solite…”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla gestione di Nikola Milenkovic, indiziato numero uno a lasciare il club in estate. Sentite cosa ne pensa:

“Non ho paura del Napoli su Milenkovic, perché le squadre italiane che attirano i giocatori stranieri sono sempre le solite: Juve, Inter e Milan. Con Spalletti giocherebbe la Champions, ma non sarebbe un protagonista. La Juventus sta cedendo De Ligt e lo stesso vale per l’Inter che con Skriniar. Milenkovic comunque va ringraziato per aver rinnovato la scorsa estate. Il futuro è tutto nelle sue mani, anche se la società ci proverà in tutti i modi a trattenerlo”.