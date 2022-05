Bocci: “Non si chiede niente di folle a questa società. Dubito che Commisso voglia tenere la Fiorentina per vivacchiare”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazione relativa a Lucas Torreira ma non solo. Questa la sua opinione a riguardo: “Se Torreira e Italiano lasciassero la ci sarebbe poco da aspettarsi dalla prossima stagione. Alla fine del mercato capiremo se il progetto di Commisso sta andando avanti oppure si è arenato. Si chiede la lotta all’Europa, niente di folle. Non credo che il presidente viola voglia tenere la società gigliata per stare a vivacchiare”

E ancora: “Nessun medico gli ha prescritto di prendere la gestione di questo club, ma la voglia di crescere ci deve essere e con questo anche Italiano sulla panchina della Fiorentina il prossimo anno. C’è tutto per fare bene”.