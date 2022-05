Bocci: “Se dopo Vlahovic andrà via anche Torreira, serviranno due giocatori forti solo per fare pari. La Fiorentina deve tornare stabilmente tra le prime sette”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Non ho mai visto la Fiorentina vendere il suo miglior giocatore a gennaio come ha fatto con Vlahovic. Se poi adesso non riscatti Torreira, diventa difficile. Però non voglio fare ragionamenti prima del tempo, è evidente che con l’uruguaiano ci sono dei problemi ma aspettiamo di vedere come finisce la vicenda. Una cosa è certa: questa qualificazione non deve essere un caso eccezionale, la Fiorentina deve tornare stabilmente a far parte delle sette sorelle”.

E poi ha aggiunto: “Mi era sembrato che Italiano fosse convinto del riscatto di Torreira. Ma comunque, se l’incontro è andato bene e non ci sono stati problemi, vuol dire che il mister ha ricevuto delle garanzie sull’eventuale sostituto. Ricordiamoci che il prossimo anno il calendario sarà fittissimo, quindi la Fiorentina dovrà rinforzarsi. Serve un giocatore forte per sostituire Vlahovic, e poi a questo punto anche un altro al posto di Torreira. La società si è messa in difficoltà, i giocatori da prendere sono tanti, è anche vero che le risorse economiche ci sono”.