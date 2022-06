Bocci: “Se Italiano è rimasto significa che ha ricevuto garanzie sulla competitività della Fiorentina. Il tecnico si giocherà il passaggio ad un grande club”

Il giornalista Alessandro Bocci è stato raggiunto da Radio Bruno per commentare il sorteggio del prossimo calendario che vedrà impegnata la Fiorentina in casa contro la Cremonese: “Cominciare con partite che non ti portano via il 100% delle energie può essere un vantaggio. Gestire la preparazione per due campionati provocherà delle sorprese, starà agli allenatori trovare le contromisure”.

Fiorentina in vendita? “Il fatto che ci sia qualcuno interessato ad acquistare il club non può che far piacere a tutti, Commisso compreso. La conferma di Italiano alla guida dei gigliati mi tranquillizza. Se ha firmato significa che gli è stata garantita la competitività della Fiorentina. Penso che Italiano si giochi il passaggio ad un grande club più ambizioso della Fiorentina l’anno prossimo, ma al di là dei giocatori avere questo allenatore è un valore aggiunto. Per mantenere la squadra su certi standard serve accontentarlo e Pradè in particolare lo sa”.