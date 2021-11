Bocci: “Se vendere Vlahovic a gennaio o giugno non svaluta il giocatore, allora aspetterei giugno. Burdisso può essere la chiave per convincere Alvarez a venire a Firenze”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Portare Vlahovic a scadenza? Io entro il 10 dicembre farei della valutazioni, in base alla posizione in classifica della Fiorentina. Se venderlo a gennaio o giugno non svaluta il giocatore, allora ovviamente aspetterei giugno”.

Poi sul portiere della Fiorentina ha aggiunto: “Dragowski o Terracciano? il secondo a me piace e non sta facendo affatto male. C’è da dire però che con Terracciano, nelle ultime partite, è migliorata anche l’intera difesa della Fiorentina. Inoltre sul polacco resta comunque il problema del contratto, in scadenza nel 2023, proprio come Vlahovic”.

Infine su Alvarez, giocatore argentino attenzionato dalla Fiorentina, Bocci ha aggiunto: “L’attaccante del River Plate è un ottimo prospetto, ma so che sulle sue tracce c’è anche il Milan. E’ chiaro che a parità d’interesse, un giocatore del campionato argentino è più attratto dal club rossonero. Burdisso però può essere la chiave per convincerlo a venire a Firenze”.