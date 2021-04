Bocci: “Se Vlahovic non ha ancora rinnovato significa che c’è un problema grosso dietro. Se non firma conviene venderlo già questa estate”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana di alcuni temi riguardanti la Fiorentina: “Se oggi insieme a Vlahovic ci fosse stato Muriel, si sarebbe potuto lottare tranquillamente per la Champions. Invece Muriel non c’è, e purtroppo non sappiamo neanche se ci sarà ancora Vlahovic“.

E poi ha aggiunto: “Se non rinnova deve essere venduto questa estate a 50 milioni, altrimenti c’è il rischio di perderlo a poco prezzo il prossimo anno. E’ un anno che si parla del contratto di Vlahovic, per cui se ancora non è stato rinnovato significa che c’è un problema grosso dietro”.