Bocci: “Troppo critici con Jovic, la gente ha capito. Odriozola-Dodo? Come mangiare e stare a guardare”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana, commentando le lacune della Fiorentina nonostante la vittoria viola contro lo Spezia: “Barak non è il solo che sta mancando. Vogliamo parlare del confronto Odriozola-Dodo? Per adesso, è come mangiare e stare a guardare. Inoltre, non avremo Gonzalez fino a gennaio”.

Su Luka Jovic: “Penso che, ormai, la gente abbia capito di essere stata eccessivamente critica nei suoi confronti. Se fa gol, può esultare come gli pare. Va anche detto che i palloni che gli sono arrivati, per ora, sono veramente pochi. Dietro? L’unico che ha alzato il livello è Quarta. Si prendono comunque gol piuttosto stupidi, e con avversari tipo Basaksehir e Spezia…”.