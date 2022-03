Bocci: “Verona? Ho la sensazione che la Fiorentina abbia pensato troppo alla Coppa Italia”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno delle recenti prestazioni della Fiorentina: “Temevo la gara col Verona, sono la squadra migliore del girone di ritorno dopo la Juve. Fisicamente ti impegna e non era l’ideale come una squadra come la Fiorentina, che arrivava da un impegno duro contro la Juve”.

Poi ha aggiunto: “Ho la sensazione che la Fiorentina abbia pensato troppo alla Coppa Italia. Ho sempre pensato che la strada più facile per l’Europa fosse il campionato”.