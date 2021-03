Una scelta rischiosa che alla fin fine si è rivelata azzeccata. Nella vittoria esterna di ieri contro il Benevento per sostituire un Cristiano Biraghi acciaccato (non era nemmeno in panchina) Prandelli ha scelto Lorenzo Venuti. Riadattato a sinistra il terzino viola è stato autore di un’ottima prestazione. Una scelta che sa di bocciatura definitiva per Antonio Barreca, arrivato a Firenze come sostituto di Biraghi al quale però, nelle ultime gare per sostituire l’ex Inter, gli sono stati preferiti prima Igor (contro la Roma) e poi Venuti (contro il Benevento). Per lui fino ad ora solo quattro partite giocate per un totale di poco più di 150 minuti. Barreca a giugno non sarà riscattato dal Monaco da dove era arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto.