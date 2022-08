Bojinov: “A Firenze la gente vive per il calcio. Quando giocavo nella Fiorentina era bellissimo avere sempre i tifosi vicini”

Valeri Bojinov, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del preliminare di Conference League contro il Twente: “Auguro una buona fortuna ai viola per il passaggio del turno. Che possano farlo per l’Italia, per la società e per la tifoseria. I fiorentini vivono per il calcio, sono persone che se potessero passerebbero 24 ore su 24 a vedere gli allenamenti della squadra. Quando giocavo nella Fiorentina, ricordo che mi faceva piacere avere così tante persone vicino a noi”.