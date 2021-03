Bojinov attacca Belotti: “Doveva essere ammonito per simulazione. Quello di ieri sera non può essere rigore”

Nella serata di ieri l’Italia ha battuto 2-0 la Bulgaria, nella seconda giornata delle qualificazioni a Qatar 2022. Il vantaggio azzurro è arrivato mediante un calcio di rigore conquistato e trasformato da Belotti, a proposito del quale si è espresso l’ex Fiorentina Valeri Bojinov.

Così l’ex attaccante ha parlato all’emittente BNT: “Questo non è rigore, è una presa in giro. Sono un attaccante e mi è capitato di cadere così, ma non è rigore. È uno scandalo, ci sarebbe dovuto essere un giallo per simulazione nei confronti di Belotti“.