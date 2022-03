Bojinov: “La Fiorentina ci ha guadagnato dalla cessione di Vlahovic. Il calcio di Italiano mi ricorda Zeman”

Il doppio ex giocatore di Fiorentina e Juventus, Valeri Bojinov, ha parlato dell’appuntamento del Franchi a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “A Firenze aspettano tutti questa partita, io sarò neutrale perché ho giocato per entrambe le squadre: spero che lo spettacolo sia sul campo. Vlahovic? Conosco Dusan dal 2015, è un ragazzo molto umile e sincero. Ha dato tutto per la Fiorentina, poi ognuno è libero di fare le sue scelte: la società ci ha guadagnato dalla sua cessione, prendendo tanti soldi. Per crescere di livello, serve liquidità: adesso il club ha un bel tesoretto per rinforzarsi e può migliorare anche dal punto di vista delle infrastrutture”.

Continua così Bojinov: “Mi piace molto come gioca la Fiorentina e come allena Italiano, è un mix tra il calcio di Zeman e le necessità a livello difensivo del calcio moderno. Qua in Bulgaria c’è molta preoccupazione per quanto sta succedendo in Ucraina, speriamo che tutto finisca al più presto”.