Bolatti: “L’esperienza in viola la divido in due parti, tutto cambiò con l’addio di Prandelli. Non sapevo che fosse tornato a Firenze!”

In merito alla scomparsa di Maradona ma non solo, l’ex centrocampista della Fiorentina Mario Ariel Bolatti ha parlato anche della sua esperienza a Firenze a Gianlucadimarzio.com: “Quell’esperienza la divido in due parti. Ho un ricordo molto positivo dei primi sei mesi, forse perché avevo tanta voglia di giocare il Mondiale. L’esordio contro l’Inter è stata probabilmente la mia miglior partita. Le cose cambiarono con l’addio di Prandelli e negli ultimi mesi persi il posto da titolare. Però faccio sempre autocritica: probabilmente avrei dovuto insistere e rimanere più tempo nel calcio italiano per provare ad adattarmi, invece ho avuto fretta di tornare”. Brasile e poi Argentina. Racing, Belgrano e Boca Unidos, prima di appendere gli scarpini. ‘Adesso sono al secondo anno del corso da allenatore e tra un anno dovrei ottenere il patentino”. E sul ritorno di Prandelli a Firenze: “Davvero?! Non lo sapevo, ma è veramente una bella notizia perché al di là del grande allenatore resta una bella persona. Sono molto contento per lui”.

0 0 vote Article Rating