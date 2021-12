La Fiorentina rischia negli ultimi dieci minuti a Bologna ma alla fine porta a casa una vittoria fondamentale per la corsa all’Europa

Per non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina premendo sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Bologna-Fiorentina 2-3 (33′ Maleh, 42′ Barrow. 51′ Biraghi, 65′ Vlahovic, 83′ Hickey)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi (84′ Terzic); Bonaventura, Torreira (84′ Torreira), Maleh (77′ Duncan); Sottil (84′ Saponara), Vlahovic, Gonzalez (77′ Callejon).

90’+3 Finisce qui la gara! La Fiorentina vince in casa del Bologna per 3-2 grazie ai gol di Maleh, Biraghi su punizione e Vlahovic su rigore. I viola al momento sono quinti in classifica da soli in piena zona Europa.

90’+3 Ammonito Soumaoro per proteste.

90’+2 Ammonito Svanberg per fallo su Saponara.

90’+1 Bologna che prova l’assalto finale con i suoi esterni, la Fiorentina va però a chiudere ogni possibile via di fuga.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero.

89′ Ammonito Amrabat che prima perde un pallone velenosissimo e poi va a commettere fallo su Barrow.

87′ Bonaventura evita la marcatura di Theate, e prova a servire il pallone nel mezzo per Saponara, chiude però all’ultimo la difesa rossoblù.

84′ Tripla sostituzione per la Fiorentina: ci sono Terzic, Amrabat e Saponara, escono Biraghi, Torreira e Sottil.

83′ Gol del Bologna. Sterzata di Hickey che manda a vuoto Bonaventura, la sua conclusione viene deviata da Odriozola e Terracciano non può arrivarci.

81′ Crampi per Biraghi, che per ora resta in campo.

78′ Cambio anche per il Bologna: esce Dominguez, c’è Vignato.

77′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Gonzalez e Maleh, vanno in campo Callejon e Duncan.

76′ Giocata con Sombrero di Gonzalez in area, ma il suo tiro finisce altissimo.

74′ La Fiorentina continua a cambiare gioco da un lato all’altro, il Bologna non trova il modo di rimettere in ordine la sua impostazione di gioco.

71′ Altro cambio nel Bologna: esce Medel, c’è Bonifazi.

68′ Punizione di Orsolini dalla destra non calibrata bene sul secondo palo, il pallone finisce fuori.

65′ GOOOOOOL!!!!!! Vlahovic!!!! Dal dischetto non sbaglia e sigla il 3-1 per la Fiorentina!

64′ Calcio di rigore per la Fiorentina! Skorupski va a commettere fallo in area su Gonzalez lanciato a rete in contropiede!

63′ Ammonito Milenkovic per fallo su Barrow.

60′ Cambio triplo nel Bologna: escono De Silvestri, Sansone e Dijks, vanno in campo Orsolini, Skov-Olsen e Hickey.

57′ Pallone un po’ lungo di Torreira in area rossoblù per Odriozola, che infatti non ci arriva per poco.

54′ Fiorentina che ora gioca con ordine e più precisione, il Bologna cerca intanto di chiudere tutte le linee di passaggio,

51′ GOOOOOOOL!!!!!! Biraghi!!!!! Gran gol su punizione diretta all’incrocio e Fiorentina che va sul 2-1! La sua esultanza è tutta dedicata al Capitano Davide Astori.

49′ Ammonito Theate nel Bologna che stende Gonzalez al limite dell’area.

47′ Ci prova Bonaventura dopo una buona giocata, il suo tiro viene però deviato da Medel.

45′ Inizia il secondo tempo!

45’+1 Finisce il primo tempo sull’1-1 tra Bologna e Fiorentina. Al gol di Maleh ha risposto Barrow.

45′ Viene assegnato un minuto di recupero.

42′ Gol del Bologna. Barrow viene imbeccato in area da Svanberg e con un tiro di prima intenzione spedisce il pallone sotto la traversa per il gol del pareggio dei rossoblù.

40′ Bologna che ora sta mettendo ordine e cerca di creare di più anche in attacco.

36′ Fiorentina galvanizzata dal gol che adesso attacca senza sosta verso la porta del Bologna, i difensori rossoblù devono riorganizzarsi.

33′ GOOOOOL!!!!! Maleh!!!!!! Grandissimo cross dalla destra di Gonzalez sul secondo palo dove c’è Maleh che di testa deposita il pallone in porta per il suo primo gol in Serie A ! 1-0 per la Fiorentina!

30′ Sgroppata di De Silvestri che va via a tutta la catena viola di sinistra e crossa per Barrow, il quale spara il pallone a lato.

28′ Ci prova Svanberg in acrobazia su cross da calcio da fermo, pallone che va diretto tra le braccia di Terracciano.

27′ Partita ancora bloccata con entrambe le squadre che ora stentano a trovare sbocchi dalla trequarti e sulle corsi esterne.

24′ Nella Fiorentina ammonito Torreira che va a commettere fallo su Medel.

22′ Prima ammonizione della partita per Dominguez che commette fallo su Gonzalez in ripartenza.

19′ Azione in velocità tra Bonaventura e Odriozola, ma Vlahovic non si fa trovare pronto in area per raccogliere il suggerimento.

16′ Occasione per il Bologna con il colpo di tacco in area di Sansone su assist di Soriano, il pallone finisce fuori di poco, ma c’era fuorigioco.

15′ Possibile contropiede del Bologna con Sansone, va a recuperare il pallone in tempo Torreira.

13′ Fiorentina che cambia gioco da una parte all’altra per avvicinarsi all’area avversaria, il Bologna cerca di contenere in tutti i modi le azioni dei viola.

10′ Buon tiro a giro di Gonzalez sul secondo palo dopo un’azione d’attacco prolungata della Fiorentina, pallone che esce di pochissimo.

7′ Bella iniziativa di Sottil a destra che va a servire il pallone sull’altro lato, ma il terreno scivoloso tradisce anche Gonzalez che perde contatto con il suolo nel momento in cui va ad aggiustarsi il pallone.

6′ Prima sortita offensiva di Nico Gonzales, la difesa del Bologna lo blocca sul settore di destra.

3′ Squadre in fase di studio su un terreno di gioco che appare molto scivoloso.

1′ Inizia la partita allo stadio ‘Dall’Ara’! Forza viola!

Siamo ad uno degli snodi fin qui più importanti della stagione, con uno scontro diretto che può voler dire molto per la stagione viola: la Fiorentina va a far visita al Bologna in un derby dell’Appennino che vale il quinto posto in classifica, vista la sconfitta di ieri della Roma. Appuntamento alle 12,30 al ‘Dall’Ara’, agli ordini del sig. Irrati di Pistoia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.