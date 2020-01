Il presidente del Gremio Romildo Bolzan ha parlato dei vari intrecci di mercato al Correio do Povo: “Kannemann è una pietra angolare della squadra e non se ne andrà. Possiamo invece provare a prendere Pedro. Quel che è certo è che non possiamo indebolire la difesa e rafforzare l’attacco. L’ideale è mantenere Kannemann e, se possibile, aggregare Pedro“.