Bonato: “Berardi e Ikone entrambi ideali per il gioco di Italiano. Se la Fiorentina prende il francese, non credo che valga la pena tornare su Berardi a giugno”

L’ex direttore sportivo del Sassuolo, Nereo Bonato, ha parlato a 360° della sfida in programma domenica tra la Fiorentina e i neroverdi: “La squadra di Italiano è una sorpresa, sta facendo un campionato molto interessante e l’allenatore ex Spezia esprime un calcio propositivo che ha inoltre valorizzato l’organico già presente in rosa. In più è stato prezioso l’arrivo di Nico Gonzalez, e ovviamente la grande esplosione di Vlahovic“.

E ancora: “Per il post De Zerbi, il ballottaggio è stato tra Italiano e Dionisi. Sono due allenatori giovani, che hanno fatto la gavetta, e che adesso si stanno confermando anche a grande livello. Sono due prospetti molto importanti anche per il futuro”.

Infine sugli esterni che la Fiorentina sta inseguendo sul mercato: “Berardi? In questo momento è l’esterno italiano più determinante del campionato. Ha raggiunto la maturità tecnica e psicologica. Il fatto di aver vinto l’europeo lo ha reso ancora più sicuro di se stesso. Ikone invece è più rapido ma avrà bisogno di adattamento al calcio italiano. Sono due profili che per il modo di giocare di Italiano vanno bene entrambi. Tuttavia il Sassuolo difficilmente cede i suoi migliori giocatori a gennaio, e quindi credo che prendendo l’esterno del Lille la Fiorentina abbia lavorato anche per il futuro. Se prendono Ikone e avendo già Nico, non credo che valga la pena tornare su un obiettivo come Berardi a giugno. Non ci sarà bisogno di un ulteriore investimento in quel ruolo”.