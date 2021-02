Bonaventura: “Abbiamo creato molto più della Sampdoria, risultato bugiardo. C’è delusione da parte di tutti, la partita è stata fatta”

Amaro anche il commento di Jack Bonaventura a Sky, dopo la sconfitta contro la Samp: “Abbiamo creato molto di più della Sampdoria, abbiamo concesso poco e questo ci deve far riflettere a arrabbiare, per affrontare le prossime partite. oggi il risultato è bugiardo e abbiamo giocato una buona partita. Eravamo molto dispiaciuti a fine partita, c’era tanta delusione da parte di tutti però allo stesso tempo devo dire che non può esserci soddisfazione però allo stesso tempo sappiamo che abbiamo fatto una buona partita, pur non ottenendo il risultato meritato. Cosa manca a Castrovilli? Ha delle buone qualità, deve giocare e fare esperienza, lavorare duro ma penso che abbia delle qualità per fare una grande carriera. Deve giocare semplice, difendere e attaccare per la squadra, poi con il tempo penso che le sue qualità vengano fuori. Per certi versi siamo anche simili, non ha espresso tutto il suo potenziale”.

Infine una battuta anche sull’assenza di Ribery: “Forse ci manca un po’ più di palleggio perché lui si fa sempre vedere e dare la palla ma con due punte siamo stati pericolosi, molto più di loro. Sicuramente Franck per noi è importantissimo, oggi c’è rammarico perché la partita è stata fatta”.