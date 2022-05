Bonaventura: “Ci teniamo tantissimo ad entrare in Europa per il nostro prestigio e quello della Fiorentina. Sei punti per raggiungere il nostro obiettivo”

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ai media ufficiali del club ha detto dopo il match con la Roma: “Sono contento per aver ritrovato la miglior condizione dopo aver avuto un problema fisico, quindi questo mi fa molto piacere. Sono contento per la vittoria, così possiamo stare attaccate alle altre squadre che stanno cercando l’Europa”.

Poi ha aggiunto: “Questa settimana ho lavorato forte, non avevo più nessun fastidio e nessun problema. Adesso possiamo lavorare bene per il prossimo impegno. Abbiamo visto che se lo facciamo e stiamo uniti, poi la squadra domenica gioca meglio. L’anno prossimo per noi giocare in Europa vorrebbe dire tantissimo. Ci teniamo tantissimo a raggiungere questo obiettivo per il prestigio personale, delle nostre carriere, e anche per quello del club. Ci sono due partite e ci dobbiamo provare”.

Ottimo il cammino in casa della squadra: “Il percorso che stiamo facendo è buono, questa squadra ha iniziato quest’anno con il mister e d’ora in avanti non possiamo che fare ancora meglio. Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo imparato anche da questi. Andare a giocare in casa della Sampdoria non sarà facile, ma dobbiamo metterci in testa di lavorare bene perché se facciamo sei punti da qui alla fine, possiamo raggiungere un traguardo importantissimo”.