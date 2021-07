Bonaventura: “Con Italiano il clima è cambiato, sono contento che sia venuto qua. Sento di avere grandi responsabilità nel gruppo”

MOENA – Parola a Jack Bonaventura, tra i protagonisti di questo avvio di stagione per la Fiorentina: “Il mister adesso sta cercando di far capire cosa vuole dai centrocampisti ma anche da tutti gli altri, ci vuole un po’ di tempo ma penso che stia passando il suo messaggio e questa è la cosa più importante. Mi aspetto di dare il massimo, come ho sempre fatto, con il lavoro penso che si possano ottenere risultati migliori. Clima diverso? Sì è cambiato, con allenatore e metodi nuovi e questo genera sempre entusiasmo. Poi tra noi c’è quasi dispiacere per l’annata scorsa per cui c’è grande voglia di fare bene, l’entusiasmo è positivo e spero che quando arriverà il campionato riusciamo a proporlo sul campo”.

Poi una battuta sul suo rapporto con Italiano: “Il mister parla molto con i centrocampisti in generale, avendo giocato in quel reparto. Tanti anni fa ho giocato con lui a Padova, alle prime esperienze in prestito per cui ho un bel rapporto con il mister e sono contento che sia venuto qua perché ha tanta passione e grandi idee”.

Un giudizio sui tanti giovani in ritiro: “Di giovani ce ne sono tanti, stanno lavorando bene quindi questo è l’importante, è un periodo dell’anno dove si deve fare fatica perché poi quando arrivano i risultati c’è grande soddisfazione. Sento di avere responsabilità in questa squadra”.