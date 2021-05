Bonaventura e Callejon: c’è chi Gattuso lo ha già incontrato. E il loro futuro…

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. A Firenze si apre un nuovo capitolo, ma qualcuno dei giocatori viola Gattuso lo ha già incontrato durate la sua carriera.

In primis Giacomo Bonaventura, che attraverso i social ieri ha dato il benvenuto a Rino con una foto che li ritrae insieme durante la loro esperienza al Milan. I due si sono incontrati, da allenatore e giocatore a Milanello per la prima volta nel 2017, precisamente il 28 novembre, quando Gattuso subentrò a un’altra vecchia conoscenza viola: Vincenzo Montella. Insieme a lui Bonaventura colleziona nella stagione 2017-18 29 partite da titolare consecutivamente, agendo da mezzala nel centrocampo a tre rossonero, segnando 8 gol e offrendo 3 assist. Insieme sfiorano la vittoria della Coppa Italia quell’anno, sconfitti solo dalla Juventus in finale. La stagione successiva è troppo sfortunata per Jack: le prime 8 da titolare inamovibile, sempre da mezzala con 3 gol all’attivo. Poi un problema al ginocchio per il quale sarà costretto a operarsi e anno calcistico finito per lui.

Il secondo è Jose Maria Callejon, che è stato allenato da Gattuso al Napoli nella seconda parte della stagione 2019-20. Con lui 24 presenze (di cui 7 da subentrato) con 3 gol e 3 assist. Per lui il ruolo con Rino è quello di sempre che lo ha consacrato a Napoli: esterno destro nell’attacco a tre. La coppia quell’anno vince anche la Coppa Italia, unico trofeo da allenatore per Gattuso fino a oggi.

E se su Bonaventura c’erano pochi dubbi sulla sua permanenza a Firenze, vista anche la buona stagione in viola, con l’arrivo di Gattuso anche le quotazioni di Callejon sono adesso in netto rialzo. Sullo spagnolo c’era l’incognita allenatore, ma nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Gattuso l’ex Napoli potrebbe riavere lo spazio che a Firenze per il momento non ha avuto.