Bonaventura e un infortunio che ha lasciato il segno, ma la speranza di Italiano…

Un infortunio che sta tendendo Giacomo Bonaventura ai box più di quanto ci potessimo aspettare. Nell’ultima partita casalinga contro il Bologna il centrocampista della Fiorentina era uscito al 65esimo per una botta alla gamba sinistra e una vistosa borsa del ghiaccio subito applicata. Sembrava potesse essere solo una botta, invece dopo due settimane dalla partita ancora il giocatore non è tornato ad allearsi in gruppo.

La pausa per le nazionali dà una mano e permette al giocatore e allo staff gigliato di non forzare con i tempi di recupero. La speranza di mister Italiano è di riaverlo in gruppo con la squadra il prima possibile la prossima settimana, in vista della partita contro l’Empoli tra sette giorni. A scriverlo è il Corriere dello Sport – Stadio.