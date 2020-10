Bonaventura: “Felice di far parte della Fiorentina. Non siamo contenti del pareggio con lo Spezia, bisogna lottare per vincere e fare punti. Dispiace giocare senza pubblico

Uno degli ultimi arrivati in casa viola, Giacomo Bonaventura ha rilasciato una breve intervista sul profilo twitter della Fiorentina. Ecco le parole dell’ex Milan: “Sono molto felice di far parte della Fiorentina, mi sono ambientato bene. La Fiorentina è una piazza che mi è sempre piaciuta, spero di fare una grande stagione in viola. L’Udinese? Sarà una partita difficile, è una squadra organizzata. Abbiamo visto che contro tutte le squadre di Serie A bisogna lottare per fare grandi prestazioni, per vincere e fare punti. Non siamo contenti dell’ultimo pareggio contro lo Spezia. Dispiace tanto non giocare sotto gli occhi del nostro pubblico, sarebbe un grande vantaggio. Speriamo che le cose migliorino e che si possa tornare il prima possibile a giocare con il nostro pubblico, perchè per noi sarebbe fondamentale.

Di seguito il video dell’intervista.