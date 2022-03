Bonaventura, il forfait è un passo. E Italiano ha già deciso come sostituirlo

Ancora non c’è l’ufficialità, ma Giacomo Bonaventura è ad un passo dall’alzare bandiera bianca in vista della trasferta della Fiorentina contro l’Inter. Anche nella giornata di ieri la mezzala viola ha svolto al centro sportivo una seduta personalizzata fatta di terapie e carichi di lavoro a basso ritmo. In settimana, inoltre, non ha mai preso parte ad un allenamento intero assieme ai compagni di squadra.

Al posto suo, in campo dovrebbe andarci Alfred Duncan che nelle ultime partite ha dimostrato di stare bene. Nelle ultime partite il ghanese, che non gioca titolare da Fiorentina-Lazio, è cresciuto molto di condizione ed è in netto vantaggio su Maleh per affiancare Torreira e Castrovilli.