Bonaventura: “Italiano ha cambiato il nostro modo di pressare e tenere il pallone, ci ha valorizzati. Lottiamo ancora per l’Europa”

Tornato finalmente al gol e ad una prestazione topclass Jack Bonaventura, che ha parlato così a Dazn:

“Ho ritrovato un po’ la condizione, ho avuto un problema al ginocchio ma sono contento, è una vittoria che ci consente di continuare a lottare per l’Europa. Italiano? Quest’anno è cambiato il modo in cui andiamo a pressare gli altri, cerchiamo di tenere più la palla e quindi magari si riesce a fare qualche giocata in più. I giocatori vengono valorizzati di più, questo è il suo merito più grande. La squadra ha recepito bene quello che voleva e lo fa con grande convinzione”.