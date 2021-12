Bonaventura: “Italiano ha instaurato un bel rapporto con tutti e tutti si sentono coinvolti. Non siamo tanto soddisfatti perché non abbiamo sfruttato a dovere tante palle gol”

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, intervistato da DAZN, ha dichiarato sulla partita contro il Sassuolo: “Non siamo tanto soddisfatti perché abbiamo avuto tantissime palle gol che non siamo riusciti a sfruttare, però comunque essere sotto e recuperare due reti è una cosa positiva per la squadra”.

E ancora: “Il mister cerca di fare il suo calcio e noi cerchiamo di mettere le nostre qualità al servizio della squadra. Il gioco di Italiano ha valorizzato tanti elementi di questa rosa e penso che dobbiamo continuare su questa strada. L’allenatore parla un po’ con tutti, parla con me perché sono tra i più esperti e abbiamo fatto anche un periodo insieme in campo. Ha instaurato un bel rapporto con tutti e tutti si sentono coinvolti”.

Infine su Vlahovic: “Cerchiamo di servire l’attaccante quando siamo in posizione defilata, perché è il nostro finalizzatore. Non siamo andati in campo solo per farlo segnare, volevamo creare occasioni e sicuramente dovevamo fare più gol”.