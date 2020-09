Bonaventura: “La Fiorentina ha il potenziale per fare tanti gol. Ecco in cosa sono simili Ibrahimovic e Ribery”

Terza ed ultima parte di conferenza stampa di presentazione di Giacomo Bonaventura, nuovo acquisto della Fiorentina: “Quando Pradè mi ha chiamato mi ha detto che in squadra ci sono giovani di talento, che hanno fatto buone cose l’anno scorse. E che uno come serviva per aiutare a crescere chi ha meno esperienza. Dobbiamo migliorare anno dopo anno per scalare la classifica. In cosa sono simili Ibrahimovic a Ribery? In comune hanno la voglia di vincere e di allenarsi con intensità. Questa è la mentalità che li accomuna e che ha reso grandi giocatori chi ha giocato con loro. Si vede subito che Franck è come lui. Sono un centrocampista che gioca in una posizione avanzata, ma nel calcio di oggi le mezzali devono anche saper faticare e difendere per cercare di non prendere gol. Considerano gli attaccanti e i centrocampisti, penso che la Fiorentina abbia il potenziale per fare tanti gol. Stiamo preparando delle situazioni per essere più efficaci davanti. Le punte fanno la differenza in una squadra, ma anche noi centrocampisti dobbiamo portare il nostro contributo. Accostato alla Fiorentina? Qualche anno fa avevo parlato con la società per venire qui, ma alla fine non c’è stato niente di concreto. Avevo già ricevuto da Pradè degli attestati di stima. Esordio contro il Torino? Sono una squadra organizzata, anche loro hanno un mix tra giovani di talento e giocatori esperti. Dobbiamo prepararci bene, abbiamo tutta la settimana davanti. C’è la giusta mentalità, la squadra crescerà e a fine campionato raccoglierà i frutti del lavoro”.

