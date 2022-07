Bonaventura: “La squadra sta crescendo, gli acquisti hanno qualità e Dodô è di alto livello. Il playoff è importantissimo”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, direttamente dal ritiro in Austria, ha rilasciato delle dichiarazioni ai media presenti parlando delle ambizioni per la prossima stagione e del nuovo acquisto Dodo.

Sul ritiro Bonaventura ha dichiarato: “Dobbiamo continuare a lavorare bene come a Moena. Il mister chiede di fare sempre le stesse cose e ogni giorno si registrano miglioramenti. Ormai sono automatismi, è normale quando sei al secondo anno con lo stesso allenatore. La squadra sta crescendo e adesso deve essere il campo a dimostrarlo”.

Sugli obiettivi della squadra e personale per la prossima stagione il centrocampista viola ha aggiunto: “Migliorare quanto fatto l’anno scorso. Dobbiamo continuare a lavorare sulla fase difensiva, segnare di più e migliorare la gestione del possesso. Con l’esperienza acquisita l’anno scorso credo che potremo fare bene in diverse situazioni in cui la passata stagione abbiamo faticato. Io sono contento e fisicamente sto bene. Devo e posso fare meglio sia in fase realizzativa che difensiva. Voglio continuare a divertirmi che è l’obiettivo principale ogni vola che scendo in campo”.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti Bonaventura ha dichiarato: “Sono tutti giocatori di qualità e con una discreta esperienza alle spalle. Aiuteranno la squadra a fare bene. Dodo mi sembra un giocatore di buonissimo livello e penso che possa fare bene in Italia perché ha le qualità. L’anno scorso è stato con De Zerbi e quindi il calcio di Italiano non gli sembrerà poi così nuovo”.

Infine sul playoff di Conference Bonaventura ha concluso: “Si tratta di due partite importantissime e sarà un’esperienza che aiuterà la squadra a crescere anche per il campionato”.