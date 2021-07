Bonaventura: “L’anno scorso troppe aspettative, dobbiamo essere umili e pensare alla salvezza. Il regista è fondamentale per Italiano”

MOENA – Con Jack Bonaventura in sala stampa si parla anche dell’annata passata e di quanto debba cambiare la Fiorentina: “L’anno scorso la Fiorentina aveva ricevuto tanti complimenti perché all’inizio sembrava una squadra in grado di fare un grande campionato e non ci ha fatto bene. Dobbiamo pensare di essere una buona squadra ma senza lavoro duro e organizzazione non riusciremo a tirare fuori le nostre potenzialità. Cosa manca all’Europa? Qualsiasi cosa si vuole fare in campionato, prima bisogna raggiungere la quota salvezza e poi porsi obiettivi superiori. Il nostro obiettivo è quello di essere umili, giocare facendo quello che chiede il mister, pensando che la prima cosa resta la salvezza”.

Poi qualche considerazione anche sul ruolo del regista: “L’anno scorso ci sono state troppe aspettative, non dobbiamo ripartire con pretese eccessive ma cercare di essere umili per raggiungere un obiettivo per volta. Il regista? Nel calcio di Italiano è importantissimo, per quello che ha cercato di trasmettere finora se la palla si vuole far uscire da dietro. Il regista è fondamentale e deve giocare con qualità, abbiamo dei buoni giocatori e con le idee del mister è un ruolo che può essere valorizzato”.