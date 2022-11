Bonaventura: “Le cose stanno migliorando, il mio gol è servito per giocare tranquilli. Dopo il Mondiale parleremo del mio rinnovo”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, autore di un gol e di una grandissima prestazione contro la Sampdoria, ha parlato così a DAZN dopo la partita: “Oggi abbiamo fatto una buona gara, siamo stati bravi tecnicamente e abbiamo difeso bene. Abbiamo sfruttato le occasioni create, anche se potevamo fare un gol in più. Bisogna rimanere calmi però, perché ci aspettano due partite importanti e dobbiamo recuperare punti in classifica”.

E poi ha aggiunto: “L’obiettivo è affrontare partita per partita, cercando di recuperare la nostra migliore condizione. Si vede che le cose stanno migliorando, continueremo a lavorare per crescere ancora tanto. Mi è capitato diverse volte di segnare qui, oggi è stato importante sbloccare subito la partita perché ci ha permesso di giocare più sereni. Rinnovo? Ho detto alla società che sto bene qui, sono ottimista. Dopo la sosta per il Mondiale parleremo del mio futuro”.