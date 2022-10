Bonaventura: “Ormai sono due anni che giochiamo nello stesso modo, le squadre ci conoscono”

Jack Bonaventura ha parlato così in mixed zone nel post gara di Fiorentina-Inter. Queste le sue parole:

“Dobbiamo metterci in testa che fare punti in Serie A é difficile sia in casa che fuori, ci sono squadre che ti aggrediscono. Ormai sono due anni che giochiamo nella stessa maniera, ci conoscono. Non dobbiamo dare niente per scontato, lavorare sodo e aiutarsi l’un l’altro”.