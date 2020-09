Bonaventura prima e ora anche un attaccante: La Fiorentina in doppio contatto con Raiola

La Fiorentina e Mino Raiola. Sono stati frequenti i contatti del club viola con il noto procuratore. In primo luogo per Giacomo Bonaventura che, a meno di clamorose sorprese, sarà il prossimo centrocampista gigliato. Ma, secondo Tuttosport, anche per l’attaccante del Borussia Mochengladbach, Marcus Thuram, che dunque torna di moda dopo qualche settimana di oblio. Del resto la Fiorentina è a caccia di una punta e ancora continua a portarsi dietro questa lacuna.

0 0 vote Article Rating