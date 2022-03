Bonaventura resta in dubbio

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla probabile formazione di domani contro il Bologna. Capitolo centrocampo con un rientro atteso ma non certo: quello di Giacomo Bonaventura, a cui è stata scontata una giornata di squalifica. E l’ex Milan si prende un posto da interno per aiutare Torreira e uno tra Castrovilli e Duncan nelle due fasi di gioco: il ballottaggio dovrebbe poi premiare l’ex Cremonese, ma servirà la rifinitura odierna per dirimere la questione.

Stesso discorso e forse ancora più marcato per quello che riguarda i due esterni d’attacco Gonzalez e Sottil davanti a Ikoné, Saponara e Callejon, ma “certezze” soltanto oggi.