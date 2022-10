Bonaventura: “Sento la responsabilità nella Fiorentina, ognuno di noi lavora per dare il massimo”

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura è intervenuto a DAZN poco prima del fischio d’inizio contro l’Atalanta: ” Per me è sempre una bellissima emozione tornare a Bergamo, ho tantissimi bei ricordi. Qui sono cresciuto in tanti aspetti, sono arrivato bambino e sono andato via da uomo”.

E alla domanda se sente la responsabilità di essere uno dei giocatori fondamentali per Italiano risponde: “Sento la responsabilità, ma ognuno di noi lavora per dare il massimo e cercare di aiutare la squadra, lavoriamo anche per questo”.