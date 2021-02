Bonaventura spera di farcela, Castrovilli OK, mentre Kokorin…

Di Ribery abbiamo già scritto a parte. Il campione della Fiorentina sta provando a mettercela tutta per essere in campo contro l’Udinese. Ma gli altri come stanno?

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che non manca l’ottimismo circa la presenza di Bonaventura, uscito dal campo contro lo Spezia zoppicante per un problema alla caviglia. Per Castrovilli nessun problema; per lui un semplice pestone nella gara di venerdì scorso, quindi nessuna preoccupazione.

E Kokorin? Il russo continuerà a lavorare per trovare la condizione e con la speranza di ritagliarsi qualche minuto in Friuli.