Ribery accelera ‘pubblicamente’. Ma le sue prospettive sono lontane dalla Fiorentina…

L’attaccante della Fiorentina, Franck Ribéry, ha deciso di accelerare pubblicamente il recupero in vista di Udine. Pubblicamente perché, in una domenica di riposo per la squadra, si è comunque recato al centro sportivo e ha documentato sui propri social il suo allenamento.

Questo per quanto riguarda il suo futuro immediato. Sul futuro più lontano, ovvero la prossima stagione, su La Nazione si legge che il francese è già in regime di svincolo e le sue prospettive di mercato sembrano essere piuttosto lontane da Firenze, mica al Real Madrid, ma a Monza. E ci si chiede, senza aver nulla contro il Monza, perché mai Ribéry dovrebbe preferire una (possibile) neopromossa alla Fiorentina. Qui le spiegazioni si moltiplicano, se davvero dovesse succedere sarà eventualmente FR7 a spiegarle.