Bonaventura sulla via del rientro: Le due alternative all’ex Milan per affrontare la Juventus

Secondo quanto riporta La Nazione, Vincenzo Italiano potrà contare su Bonaventura, che tornerà tra i convocati, e su Nico Gonzalez che, malgrado i colpi ricevuti contro il Venezia, ha dato buoni segnali.

Nell’undici titolare si dovrebbe rivedere Odriozola in difesa, mentre a centrocampo, con Duncan e Torreira, resta da capire chi giocherà Maleh o Amrabat, se Bonaventura non fosse ancora al top. In attacco Cabral sicuro del posto così come Nico, solito ballottaggio a destra con Ikone favorito.