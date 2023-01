Bonaventura: “Tanta roba avere uno stadio così. Ma ora dobbiamo recuperare perché abbiamo lavorato tanto”

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha detto: “Non dobbiamo mollare mai. Abbiamo tre punti in più, andiamo avanti con la classifica”.

E ancora: “È stata una gara giocata colpo su colpo. Potevamo fare qualcosa in più e fare gol prima. Ma quando il pubblico è così come oggi per noi è un vantaggio. Un giocatore riesce sempre andare oltre la fatica e ti porta a vincere le partite”.

E infine: “Dobbiamo recuperare perché abbiamo lavorato tanto e cominciano a giocare ogni tre giorni. Quando lo stadio è questo per noi è tanta roba, giocare in casa è un valore aggiunto”.