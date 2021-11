Bonaventura, una sorpresa nel contratto

La Fiorentina ha già deciso di esercitare l’opzione per l’allungamento del rapporto con il centrocampista Giacomo Bonaventura, fino al giugno 2023. Ma potrebbe non essere finita qui.

Secondo quanto raccontato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, potrebbe esserci la possibilità di allungare ulteriormente il rapporto con lui (presumibilmente fino al 2024).

Il tutto in una settimana che per lui è molto particolare, perché sabato ci sarà la sfida contro il Milan, squadra nella quale Jack ha militato per sei stagioni.