Bongiorni: “Il Viola Park permetterà alla società di ricreare basi per la crescita dei giovani. La Fiorentina ha costruito una buona rosa”

L’ex dirigente dell‘Atalanta Antonio Bongiorni, a Radio Bruno, ha parlato del Viola Park ma non solo: “La Fiorentina con il Viola Park farà del gran bene, perché permetterà alla società di ricreare delle buone basi per la crescita dei giovani”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha costruito una rosa per coprire le doppie competizioni e in base agli obiettivi decidere cosa fare con il giovane ragazzo. Comunque, credo che facendo in questo modo possa servirgli moltissimo, di modo da capire cosa migliorare di se stesso e come crescere per conquistarsi dello spazio in squadra